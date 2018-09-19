Ливан соболезнует в связи с гибелью российских военнослужащих в Сирии

БЕЙРУТ, 19 сен — РИА Новости. МИД Ливана выражает соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих в результате инцидента с самолетом Ил-20 в сирийской Латакии, сообщается в полученной РИА Новости копии коммюнике внешнеполитического ведомства страны.

"МИД Ливана осуждает израильские авиаудары по Сирии. Министерство иностранных дел выражает глубочайшие соболезнования народу и руководству России в связи с гибелью 15 военнослужащих в Сирии", — говорится в заявлении.

В коммюнике подчеркивается, что власти Ливана осуждают действия израильских ВВС, в результате которых погибли российские военнослужащие, "которые участвовали в прямом противостоянии с терроризмом", написано в документе.

Связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, пропала 17 сентября около 23.00 мск. Как заявили в Минобороны РФ, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценило провокационные действия Израиля как враждебные и оставило за собой право на адекватные ответные действия.