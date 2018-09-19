Мир в Идлибе дает шанс боевикам примириться с Дамаском, считает политик

ЛАТАКИЯ, 19 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Договоренность относительно сирийской провинции Идлиб, достигнутая в Сочи, — отличный шанс для боевиков примирится с сирийским руководством и завершить конфликт без большего кровопролития, рассказал РИА Новости член исполнительной власти провинции Латакия Ваиль Шаабо.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

"Договоренность по Идлибу — отличная новость для сирийского народа. Это послание говорит о прекращении пролития сирийской крови и примирении всех желающих с сирийским правительством. Это прекрасный шанс для тех сирийцев, что вне контроля власти, примириться", — сказал Шаабо.

Представитель местного муниципалитета отметил, что достигнутые договоренности положительно отразятся на провинции Латакия, так как наконец будет создана безопасная зона между Латакией и провинцией Идлиб. "Мы благодарим сирийское правительство и усилия господина президента России Путина за данную договоренность, благодаря которой данный район станет более безопасным и спокойным", — добавил он.

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