В Смоленске скорбят по погибшему при крушении Ил-20 в Сирии военному

БРЯНСК, 19 сен — РИА Новости. Друзья и одноклассники смоленского военнослужащего Виктора Квасенкова скорбят о его гибели при крушении российского самолета Ил-20 в Сирии, рассказала РИА Новости его подруга детства Диана.

"Мы учились в одной школе. Витя из Смоленской области, Дорогобужского района, поселка городского типа Верхнеднепровского. Очень веселый и активный парень был. Маму Марина зовут, девушка Юля. Горе — не то слово, соболезнуем", — сказала собеседница агентства.

Предварительный список военнослужащих, погибших при крушении Ил-20 в Сирии, опубликовал телеканал РЕН ТВ. В списке значится имя Виктора Квасенкова, уроженца Смоленской области. РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением информации, однако друзья Виктора на его странице в социальной сети выражают соболезнования его семье

"Дорогие друзья, сегодня этот статус пишет уже не Витя… Вчера в Сирии в ходе атаки израильских войск ВВС сбит наш российский Ил-20, одним из погибших военнослужащих был наш родной Квасенков Виктор. Помним, любим, скорбим…" — говорится на странице военнослужащего в социальной сети.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

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