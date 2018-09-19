Путин и Асад не контактировали после инцидента с Ил-20 в Сирии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Сирии Башар Асад не контактировали после инцидента с российским Ил-20, Дамаск сделал официальное заявление, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Вы, наверно, из Дамаска слышали официальное заявление", — сказал Песков, отвечая на вопрос, звонил ли Асад Путину по этому вопросу.

По словам Пескова, Кремлю неизвестно, были ли предоставлены какие-либо данные касательно этой ситуации со стороны сирийской армии. "Это лучше уточнить в Министерстве обороны", — подчеркнул он.