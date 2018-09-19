ЭЛЬ-КУНЕЙТРА (Сирия), 19 сен — РИА Новости. Сирийские боевики бросили в местечке Эль-Бурейка в недавно освобожденной провинции Эль-Кунейтра оснащенный современным иностранным оборудованием и медикаментами госпиталь, который передали в пользование местным жителям.

"Посмотрите, здесь полно импортных лекарств — Израиль, США, Франция. Для простых сирийцев это все недоступно", — рассказал журналистам врач Фанитах Диран при осмотре аптеки бывшего госпиталя террористов, показав упаковку таблеток с надписью на иврите.

В больнице есть антибиотики, обезболивающие, вакцины, другие медикаменты, новые хирургические инструменты, аппараты УЗИ, современное операционное отделение. В палатах установлены мягкие кушетки, в здании есть центральное отопление. Все это предназначалось для воевавших против сирийских властей боевиков и членов их семей.

"В этом особняке жил главный врач городской больницы. Боевики выгнали его из дома, перенесли сюда все медицинское оборудование, а со временем заменили его. Лекарства, инвентарь, инструменты им поставляли спонсоры из-за рубежа: Израиль, Катар, Саудовская Аравия, Турция", — рассказал Диран.

Местный житель Хсен Бануа показал журналистам оставленный боевиками прекрасно оснащенный реанимобиль с английскими номерами и рулем с правой стороны. "Когда мы проезжали мимо, сразу обратили внимание на эту машину — яркий желтый цвет. Боевики бросили ее здесь, даже не попытались перегнать. Не могу утверждать, что они вывозили на ней раненых, но факт остается фактом — транспортом они были обеспечены", — сообщил он.

В апреле сирийские власти продемонстрировали изъятое у террористов оружие, большая часть которого была произведена в странах НАТО. Также была показана бывшая подземная база боевиков, где размещались госпиталь исламистов и камеры, в которых они держали заложников из числа мирных жителей. В госпитале все медикаменты и оборудования, судя по маркировке на упаковках, были произведены в США и Европе.