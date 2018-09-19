Фармацевтическая фабрика под Дамаском наладила поставки лекарств за границу

ДАМАСК, 19 сен — РИА Новости. Фармацевтическая фабрика "Биомед Фарма" в сирийской провинции Дамаск, перенявшая выпуск препаратов у разрушенных войной соседних региональных предприятий, расширила производство и наладила поставки за границу.

Фармпроизводство в послевоенной Сирии продолжает набирать обороты, медикаменты в основном идут на внутренний рынок. Широко экспортировать свою продукцию сирийские производители лекарств пока не могут из-за санкций, однако с некоторыми странами удается договариваться о поставках.

"Мы открыли завод в 2008 году. Начинали с малого, а сейчас у нас уже больше сотни сотрудников. Во время войны мы остановились только на три месяца, когда боевики подошли уже совсем близко. Остальные фармацевтические фабрики провинции Дамаск пострадали больше, даже были разрушены. Поэтому на наше производство легла большая нагрузка", — рассказал заведующий сектором производства фабрики Фади Абдель Маси журналистам.

По его словам, до войны фабрика выпускала 20 видов лекарств, на сегодняшний день их уже 75. "От гипертонии, сахарного диабета, сердечные, от болезней крови. Каждый день мы выпускам 25 тысяч коробок с лекарствами", — пояснил Абдель Маси.

Он отметил, что часть продукции уже поставляется в Йемен. "Сейчас мы также ведем переговоры с Ираком", — добавил заведующий.