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Война в Сирии
Война в Сирии

Путин назвал крушение российского Ил-20 трагической случайностью

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Крушение самолета Ил-20 ВКС в Сирии (87)
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© РИА Новости / Александр РыбальченкоПерейти в фотобанкСамолет Ил-20. Архивное фотоСамолет Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Рыбальченко
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Владимир Путин назвал крушение Ил-20 в Сирии трагической случайностью и призвал не сравнивать случившееся со сбитым турецкими военными истребителем Су-24.

Самолет Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Трамп прокомментировал трагедию с Ил-20 в Сирии

"Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", — сказал глава государства.

Россия, подчеркнул Путин, усилит меры безопасности своих военнослужащих в Арабской республике и это "заметят все".

Российский лидер выразил соболезнования родственникам погибших и подчеркнул, что их гибель стала "бедой" для всей страны.

Звонок Нетаньяху Путину

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху ранее созвонился с Путиным по поводу после катастрофы Ил-20.

Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военных и обвинил в случившемся Дамаск.

Россия не оставит без ответа

Израильский истребитель F-16. Архивное фото
© AP Photo / Baz Ratner
Прикрытие от ракеты. Как ВВС Израиля подставили российский Ил-20 под удар
Министр обороны РФ Сергей Шойгу после потери Ил-20 в САР уведомил израильского коллегу Авигдора Либермана, что Москва ответит на действия израильской авиации ВВС, в результате которых погибли российские военные.

Глава минобороны также сообщил, что F-16 ЦАХАЛ наносили удары по Арабской республике под прикрытием российского самолета, считая, что сирийские силы противовоздушной обороны не будут из-за этого открывать огонь.

Он отметил, что израильские истребители нанесли удары, предупредив об этом лишь за минуту до атаки.

Шойгу подчеркнул, что Ил-20 был сбит "в результате ответных действий на атаку израильской авиации сирийских систем ПВО".

"Очень печальное событие"

Схема ударов ВВС Израиля по территории Сирии 17 сентября 2018
© Минобороны РФ
Пушков прокомментировал ситуацию со сбитым Ил-20 в Сирии
Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее с Ил-20 очень печальным инцидентом.

"Я только узнал про этот инцидент. Для меня это выглядит так, мне кажется, основываясь на фактах, что Сирия сбила российский самолет", — заявил американский лидер в ходе пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой.

Трамп напомнил, что в результате крушения погибли "как минимум 14" российских военных.

"И это очень печальная вещь", — добавил он.

Президент США возложил ответственность за трагедию на Дамаск.

Израиль отрицает ответственность

Самолет ИЛ-20. Архивное фото
© Фото : ИА "Оружие России"
Эксперт заявил, что в инциденте с Ил-20 есть вина французского фрегата
Иерусалим отрицает вину в гибели Ил-20 в Сирии, заявили в израильской армии.

Израиль обвинил в крушении самолета Сирию, Исламскую Республику и ливанское движение "Хезболла".

Также отмечается, что Израиль скорбит в связи с крушением самолета и готов передать Москве все данные об инциденте.

Российский Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был поражен ракетой комплекса С-200 сирийской ПВО вечером в понедельник, 17 сентября. Все члены экипажа погибли.

Ил-20 (по кодификации НАТО Coot, "Лысуха") — самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, оснащенный ИК-сканером, оптическими датчиками, РЛС бокового обзора. Он считается первым в СССР самолетом разведывательного типа. Ил-20 разработан ОКБ имени Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-18Д.

Ил-20 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий в Сирии, координируя удары ВКС России, в том числе осуществляя координацию полета крылатых ракет "Калибр".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Крушение самолёта Ил-20 ВКС России в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
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Война в Сирии
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