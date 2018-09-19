Путин назвал крушение российского Ил-20 трагической случайностью

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Владимир Путин назвал крушение Ил-20 в Сирии трагической случайностью и призвал не сравнивать случившееся со сбитым турецкими военными истребителем Су-24.
"Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", — сказал глава государства.
Россия, подчеркнул Путин, усилит меры безопасности своих военнослужащих в Арабской республике и это "заметят все".
Российский лидер выразил соболезнования родственникам погибших и подчеркнул, что их гибель стала "бедой" для всей страны.
Звонок Нетаньяху Путину
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху ранее созвонился с Путиным по поводу после катастрофы Ил-20.
Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военных и обвинил в случившемся Дамаск.
Россия не оставит без ответа
Глава минобороны также сообщил, что F-16 ЦАХАЛ наносили удары по Арабской республике под прикрытием российского самолета, считая, что сирийские силы противовоздушной обороны не будут из-за этого открывать огонь.
Он отметил, что израильские истребители нанесли удары, предупредив об этом лишь за минуту до атаки.
Шойгу подчеркнул, что Ил-20 был сбит "в результате ответных действий на атаку израильской авиации сирийских систем ПВО".
"Очень печальное событие"
"Я только узнал про этот инцидент. Для меня это выглядит так, мне кажется, основываясь на фактах, что Сирия сбила российский самолет", — заявил американский лидер в ходе пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой.
Трамп напомнил, что в результате крушения погибли "как минимум 14" российских военных.
"И это очень печальная вещь", — добавил он.
Президент США возложил ответственность за трагедию на Дамаск.
Израиль отрицает ответственность
Израиль обвинил в крушении самолета Сирию, Исламскую Республику и ливанское движение "Хезболла".
Также отмечается, что Израиль скорбит в связи с крушением самолета и готов передать Москве все данные об инциденте.
Российский Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был поражен ракетой комплекса С-200 сирийской ПВО вечером в понедельник, 17 сентября. Все члены экипажа погибли.
Ил-20 (по кодификации НАТО Coot, "Лысуха") — самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, оснащенный ИК-сканером, оптическими датчиками, РЛС бокового обзора. Он считается первым в СССР самолетом разведывательного типа. Ил-20 разработан ОКБ имени Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-18Д.
Ил-20 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий в Сирии, координируя удары ВКС России, в том числе осуществляя координацию полета крылатых ракет "Калибр".
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