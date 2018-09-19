Трамп прокомментировал трагедию с Ил-20 в Сирии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал гибель российского самолета Ил-20 в Сирии очень печальным инцидентом.
Глава Белого дома в ходе пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой обвинил в случившемся Сирию и напомнил, что в результате крушения погибли "как минимум 14" российских военных.
"И это очень печальная вещь", — добавил он.
"Цепь трагических случайностей"
"Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет", — подчеркнул президент.
Путин добавил, что отношение Москвы к случившейся трагедии изложено в заявлении Министерства обороны, которое было с ним полностью согласовано.
Израиль готов сотрудничать
"Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолета", — сказано в пресс-релизе канцелярии главы правительства.
Премьер-министр добавил, что Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения воздушного судна.
В частности, Нетаньяху предложил Путину отправить в Москву главу ВВС Израиля.
Крушение Ил-20
Министр обороны России Сергей Шойгу после инцидента с Ил-20 в Сирии уведомил главу военного ведомства Израиля Авигдора Либермана, что Россия не оставит без ответа действия израильских ВВС, из-за которых погибли российские военнослужащие.
Главное военно-следственное управление СК России позднее возбудило уголовное дело по факту крушения российского самолета.
На месте происшествия совместно с представителями Минобороны работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины катастрофы.