Трамп прокомментировал трагедию с Ил-20 в Сирии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал гибель российского самолета Ил-20 в Сирии очень печальным инцидентом.

Глава Белого дома в ходе пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой обвинил в случившемся Сирию и напомнил, что в результате крушения погибли "как минимум 14" российских военных.

"И это очень печальная вещь", — добавил он.

"Цепь трагических случайностей"

Российский лидер Владимир Путин ранее, комментируя ранее потерю Ил-20 в Сирии, призвал не сравнивать ситуацию с событиями 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский самолет, потому что тогда это было сделано осознанно.

"Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет", — подчеркнул президент.

Путин добавил, что отношение Москвы к случившейся трагедии изложено в заявлении Министерства обороны, которое было с ним полностью согласовано.

Израиль готов сотрудничать

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Путиным.

"Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолета", — сказано в пресс-релизе канцелярии главы правительства.

Премьер-министр добавил, что Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения воздушного судна.

В частности, Нетаньяху предложил Путину отправить в Москву главу ВВС Израиля.

Крушение Ил-20

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия (в этом регионе расположена российская авиабаза Хмеймим). Как заявляют в Москве, израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, поставили его под удар сирийских средств ПВО, в результате чего воздушное судно с 15 военнослужащими на борту было уничтожено.

Министр обороны России Сергей Шойгу после инцидента с Ил-20 в Сирии уведомил главу военного ведомства Израиля Авигдора Либермана, что Россия не оставит без ответа действия израильских ВВС, из-за которых погибли российские военнослужащие.

Главное военно-следственное управление СК России позднее возбудило уголовное дело по факту крушения российского самолета.

На месте происшествия совместно с представителями Минобороны работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины катастрофы.