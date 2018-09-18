Трамп анонсировал скорое решение о пребывании США в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. США в ближайшее время примут решение о дальнейшем пребывании в Сирии, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.ИГ*. Это то, почему мы там. И мы очень близки к тому, чтобы закончить эту работу. Мы дерадикализовали ИГ* на очень большой территории. Эти люди не приедут сюда. Потому что их больше нет. И мы это сделали в очень короткое время. Вице-президент Майк Пенс здесь, госсекретарь Майк Помпео здесь, прекрасный госсекретарь. Мы сделали потрясающую работу. И мы примем решение (об окончании этой работы) очень скоро", — сказал Трамп в рамках пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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