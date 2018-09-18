Трамп прокомментировал крушение российского Ил-20 в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее с российским самолетом Ил-20 в Сирии очень печальным инцидентом.

"Я только узнал про этот инцидент. Для меня это выглядит так, мне кажется, основываясь на фактах, что Сирия сбила российский самолет", — заявил американский лидер в ходе пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой.

Трамп напомнил, что в результате крушения погибли "как минимум 14" российских военных.

"И это очень печальная вещь", — добавил он.

Президент США возложил ответственность за трагедию на Дамаск.

Он также отметил, что в Сирии "проделана огромная работа", чтобы противостоять ИГ*. По его словам, США "близки к тому, чтобы закончить эту работу".

Минобороны России сообщило, что 17 сентября около 23.00 по московскому времени российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, перестал выходить на связь. Самолет заходил на посадку на базу "Хмеймим". Примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным военного ведомства, прикрываясь российским самолетом, израильские пилоты подставили его под удар сирийских ПВО. Ил-20 был сбит ракетой, выпущенной из комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны подчеркнули, что израильские самолеты намеренно создали опасную ситуацию в небе над Средиземным морем, средства управления авиации не могли не заметить Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль заранее не предупредил командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Минобороны расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватный ответ.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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