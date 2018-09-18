СК возбудил уголовное дело после крушения Ил-20

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Главное военно-следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Главным военно-следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем", — приводятся слова Петренко в Whatsapp-канале ведомства.

По ее словам, на месте происшествия совместно с представителями Минобороны России работают следователи и криминалисты Следственного комитета России. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, добавила она.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.