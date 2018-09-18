В Севастополе почтили память военных, погибших при крушении Ил-20 в Сирии

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости, Федор Дмитриев. Севастопольцы выложили из свечей контур самолёта Ил-20 рядом с территорией авиабазы Бельбек, почтив таким образом память военнослужащих, погибших в Сирии, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Десятки людей почтили память военных минутой молчания и молитвой священника. Организатором акции выступил штаб регионального подразделения молодежного движения "Юнармия".

В траурном мероприятии принятии участие юнармейцы, ветераны, представители авиабазы Бельбек и местные жители. Военнослужащие авиабазы пришли с флагом ВКС РФ, на который повязали траурную ленту.

Организатор акции, начальник штаба регионального отделения "Юнармия" Владимир Коваленко заявил, что севастопольцы трагедию в Сирии воспринимают как свою.

"Именно этот самолёт несколько раз прилетал на заправку на авиабазу Бельбек. Те, кто пришёл на акцию, даже были знакомы с экипажем… И отдать погибшим дань памяти — это в первую очередь наш гражданский долг", — сказал Коваленко РИА Новости.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

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