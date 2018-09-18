Израильские военные поступили подло в инциденте с Ил-20, заявил Клинцевич

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия после инцидента с Ил-20 может ввести дополнительные элементы, направленные на модернизацию систем ПВО, размещенных в Сирии, заявил РИА Новости во вторник член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия после крушения Ил-20 обеспечит дополнительную безопасность своих военных в Сирии.

"Россия может принять меры по модернизации, введению дополнительных элементов в системы ПВО, размещенные в Сирии", — сказал Клинцевич. При этом сенатор полагает, что речи о поставках новейших образцов вооружения в САР не идет. Также, по его мнению, "вряд ли стоит говорить о возможном увеличении воинского контингента в Сирии".

Усовершенствование систем противовоздушной обороны позволит впредь "предупреждать и наказывать недружественные действия по отношению к России", отметил Клинцевич.

"Израильские военнослужащие поступили подло, они прикрылись жизнями молодых ребят, российских офицеров", — подчеркнул политик.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Армия обороны Израиля заявила, что будет делиться с правительством России всей соответствующей информацией для изучения инцидента со сбитым российским Ил-20 и подтверждения фактов в рамках расследования.

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