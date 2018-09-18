Путин после крушения Ил-20 пообещал шаги, "которые заметят все"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. После крушения российского военного самолета Ил-20 над Средиземным морем недалеко от побережья Сирии президент Владимир Путин сообщил, что Москва предпримет усилия по дополнительному обеспечению безопасности российских военнослужащих.

"Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих и наших объектов в Сирийской Арабской Республике. И это будут такие шаги, которые заметят все", — подчеркнул Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

Российский лидер выразил соболезнования близким погибших военнослужащих и подчеркнул, что их гибель стала "бедой" для всей страны.

Владимир Путин призвал не сравнивать ситуацию с Ил-20 с событиями 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский самолет, потому что тогда это было сделано осознанно.

"Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолёт не сбивал наш самолёт. Но, безусловно, мы должны в этом серьёзно разобраться", — подчеркнул президент.

Путин добавил, что отношение Москвы к случившейся трагедии изложено в заявлении Министерства обороны, которое было с ним полностью согласовано.

Крушение Ил-20

Самолет-разведчик Ил-20 ВКС России исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на сирийскую провинцию Латакия. Связь с экипажем пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

По сообщению Минобороны, израильские летчики подставили российский борт под удар сирийской ПВО, прикрываясь им. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа лежит на израильской стороне. Он подчеркнул, что этот шаг не останется без ответа.

© Виталий Подвицкий Трагедия Ил-20 в Сирии © Виталий Подвицкий Трагедия Ил-20 в Сирии

Звонок Нетаньяху

Через несколько часов после крушения Ил-20 премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета. При этом он возложил вину за случившееся на власти Сирии.

Премьер Израиля выразил готовность предоставить России всю информацию для расследования и предложил направить в Москву командующего ВВС страны.

Также Нетаньяху заявил о необходимости продолжить координацию действий военных двух стран в Сирии, "которая за последние три года предотвратила множество потерь с обеих сторон".

Действия Израиля — "безответственные"

В российском МИД действия израильских военных назвали "безответственными". Об этом замглавы ведомства Сергей Вершинин заявил заместителю посла Керен Коэн-Гат.

"В ходе беседы заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин подчеркнул, что в Москве расценили как безответственные и недружественные действия военно-воздушных сил Израиля, в результате которых под удар сирийских ПВО был подставлен российский самолет Ил-20 и погибли 15 российских военнослужащих. Было отмечено, что российской стороной будут приняты все необходимые меры, чтобы исключить угрозу жизни и безопасности российских военных, оказывающих содействие сирийскому народу в борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении ведомства.

В Совбезе ООН выражают соболезнования

Свои соболезнования в связи с крушением самолета-разведчика и гибели экипажа выразили в постпредстве США при ООН.

"Прежде, чем я продолжу, я бы хотел выразить соболезнования нашим партнерам по Совбезу — России в связи с трагической гибелью людей при крушении самолета вчера. <…> Этот несчастливый инцидент напоминает нам, что надо найти долгосрочное мирное и политическое решение конфликта", — сказал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в Совбезе ООН.

Также свои соболезнования выразила постпред Великобритании при всемирной организации Карен Пирс.

"Я бы хотела, как и другие коллеги, выразить свои соболезнования нашим российским коллегам в связи с их потерей — членов экипажа самолета", — сказала она.