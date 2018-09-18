МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что операции израильских ВВС в Сирии предпринимаются в нарушение суверенитета арабской республики.

"В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО", — говорится в сообщении пресс-служба главы государства.

При этом Путин призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих и возложил ответственность за крушение самолета на Сирию.

Нетаньяху добавил, что Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения воздушного судна.

В частности, он предложил Путину отправить в Москву главу ВВС Израиля.

Крушение Ил-20

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Связь с экипажем Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.

При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Он пообещал, что этот шаг не останется без ответа.

Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".