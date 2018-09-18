Германия стала крупнейшим донором средств для Сирии в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Самым крупным донором средств для Сирии среди стран ЕС стала Германия, она обеспечила почти треть от общей суммы взносов, в соответствии с обещаниями второй международной донорской конференции в Брюсселе, свидетельствуют отчётные данные Совета ЕС.

На прошедшей в апреле второй Брюссельской конференции по Сирии и региону общая сумма обещанных взносов составила 7,9 миллиарда долларов на 2018-2020 годы. Из них обязательства на сумму 4,3 миллиарда на 2018 год взяли 36 доноров, из которых 22 запланировали еще 3,5 миллиарда на последующие два года.

Согласно обнародованному во вторник отчёту, всего по состоянию на август поступило взносов на 4,1 миллиарда долларов США, что соответствует 95% от общей обещанной суммы. На сегодняшний день 14 доноров исполнили или даже превысили свои обещания на 2018 год.

Из общей суммы 4,1 миллиарда долларов за 2018 год половина взносов была предназначена для Сирии (28%, 1,2 миллиарда долларов) и Ливана (23%, 932 миллиона долларов). Еще 18% финансирования было направлено в пользу Турции (738 миллионов долларов), в то время как Иордания получила 17% (721 миллион долларов), Ирак — 339 миллионов долларов (8%), Египет — 25 миллионов долларов.

Почти треть от общего объема грантов, предназначенных для Сирии, была предоставлена Германией (27%). Шесть других доноров вместе обеспечили более половины всех взносов: Великобритания (198 миллионов долларов), ЕС (97 миллионов долларов), Норвегия (95 миллионов долларов), Канада (76 миллионов долларов), Япония (75 миллионов долларов) и Швеция (57 миллионов долларов), говорится в отчете.

ЕС при оказании помощи Сирии не взаимодействует с официальными властями, средства перераспределяются между неправительственными организациями.

Главы МИД стран ЕС подтвердили по итогам переговоров в Вене в конце августа позицию, что Евросоюз будет готов направить средства на восстановление Сирии только при условии устойчивого развития мирного процесса под эгидой ООН.

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