Постпред Сирии в ООН выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20

ООН, 18 сен — РИА Новости. Постпред Сирийской Арабской республики в ООН Башар Джаафари заявил, что погибшие в понедельник российские военные – мученики и выразил глубокие соболезнования России в этой связи.

"Я бы хотел выразить свои глубочайшие соболезнования моему другу и коллеге — постпреду Российской Федерации — в связи с гибелью людей, вчера они стали мучениками в результате израильской агрессии на сирийский город Латакию", — сказал Джаафари.

"Российские мученики в Сирии — это мученики Сирии, с одной с нами кровью, одним врагом, одной победой — против одного терроризма", — добавил постпред Сирии.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

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