Москва назвала действия ВВС Израиля безответственными и недружественными

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил заместителю посла Израиля в России Керен Коэн-Гат, что Москва считает безответственными действия израильских ВВС, поставившие под удар ПВО российский Ил-20, примет все необходимые меры для исключения угрозы жизни и безопасности российских военных в САР, заявили во вторник в МИД РФ.

"В ходе беседы заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин подчеркнул, что в Москве расценили как безответственные и недружественные действия военно-воздушных сил Израиля, в результате которых под удар сирийских ПВО был подставлен российский самолет Ил-20 и погибли 15 российских военнослужащих. Было отмечено, что российской стороной будут приняты все необходимые меры, чтобы исключить угрозу жизни и безопасности российских военных, оказывающих содействие сирийскому народу в борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении МИД РФ.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

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