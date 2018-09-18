Нетаньяху подчеркнул решимость бороться с иранским присутствием в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил решимость Израиля противодействовать иранскому военному присутствию в Сирии, говорится в заявлении пресс-службы израильского премьера.

"Премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль решительно настроен противостоять иранскому военному присутствию в Сирии и попыткам Ирана, призывающего к уничтожению Израиля, передать "Хезболле" смертельное оружие, направленное против Израиля", — говорится в заявлении.

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