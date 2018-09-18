Нетаньяху позвонил Путину после крушения Ил-20 в Сирии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после крушения Ил-20 в Сирии.

"Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолета", — сказано в пресс-релизе канцелярии главы правительства.

Премьер-министр добавил, что Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения воздушного судна.

В частности, Нетаньяху предложил Путину отправить в Москву главу ВВС Израиля.

Кроме того, глава правительства заявил о важности продолжения координации Москвы и Тель-Авива в Сирии.

Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его сателлитов.

Крушение Ил-20

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Связь с экипажем Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.

При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Он пообещал, что этот шаг не останется без ответа.

Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".