США выразили соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии

ООН, 18 сен — РИА Новости. Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая во вторник в Совбезе ООН от постпредства страны, выразил соболезнования России в связи с гибелью людей при крушении самолета Ил-20 в САР.
"Этот несчастливый инцидент напоминает нам, что надо найти долгосрочное мирное и политическое решение в конфликте (в Сирии — ред.) согласно резолюции СБ 2254", — добавил он.
Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.
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