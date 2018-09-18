Шойгу назвал сроки вывода тяжелого вооружения из зоны деэскалации в Идлибе

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Подписанный Россией и Турцией меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации "предполагает и предусматривает в самое короткое время, если точнее, до 10 октября вывод тяжелого вооружения из зоны демилитаризации, которая проходит по периметру идлибской зоны деэскалации на глубину от 15 до 20 километров", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на заседании коллегии военного ведомства РФ.

"В дальнейшем, до 15 октября должны быть выведены все радикальные формирования. Под радикальными имеются в виду ИГИЛ*, Джабхат-ан-Нусра*, те, кто занесен в списки Организации Объединенных Наций как террористические организации",- сказал министр.

Он отметил, что также была проведена большая работа по определению маршрутов дальнейшего развития передвижения транспорта из Алеппо в Хаму и из Алеппо в Латакию.

"Эта трасса также должна быть до конца года доступна для всех жителей как Алеппо, так и идлибской зоны деэскалации",- сказал Шойгу.

Он добавил, что помимо этого обсужден еще ряд вопросов, касающихся обеспечения работы в зонах демилитаризации, где будут нести постоянную службу российская военная полиция и подразделения турецких вооруженных сил.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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