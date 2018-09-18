В сирийской оппозиции оценили решение России и Турции по Идлибу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Результат саммита в Сочи президента России Владимира Путина и турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана позволит спасти десятки тысяч жизней сирийцев, это позитивный подход к решению проблемы, заявил РИА Новости один из лидеров оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) Фатех Хассун.

"Саммит в Сочи между президентами Турции и России достиг успеха в сохранении жизней десятков тысяч сирийских граждан, оппозиционных и тех, что за власть. Это позитивное развитие в российском подходе к сирийской революции", — заявил оппозиционер.

По его словам, соглашение имеет определенные ресурсы, чтобы преодолеть трудности, в том числе возможный отказ некоторых вооруженных группировок выполнять его, и впоследствии приведет к полному прекращению огня. При этом Хассун добавил, что считает Тегеран "наибольшим проигравшим" в этом соглашении, помимо Дамаска.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

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