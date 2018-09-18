Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимир Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 в Сирии со сбитым турецкими военными истребителем Су-24.
По словам президента, Россия усилит меры безопасности своих военных в Сирии и это "заметят все".
"Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я в этой связи, конечно, приношу соболезнования близким погибших", — добавил глава государства.
Как рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу, Ил-20 вел разведку в Идлибской зоне деэскалации. В это время ВВС Израиля атаковали сирийские объекты.
"Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар",- отметил глава ведомства.
Крушение Ил-20
По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.
При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Он пообещал, что этот шаг не останется без ответа.
Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".