Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24

Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 18 сентября 2018

Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 18 сентября 2018

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимир Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 в Сирии со сбитым турецкими военными истребителем Су-24.

"Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам президента, Россия усилит меры безопасности своих военных в Сирии и это "заметят все".

"Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я в этой связи, конечно, приношу соболезнования близким погибших", — добавил глава государства.

Как рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу, Ил-20 вел разведку в Идлибской зоне деэскалации. В это время ВВС Израиля атаковали сирийские объекты.

"Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар",- отметил глава ведомства.

Крушение Ил-20

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Связь с экипажем Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.

При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Он пообещал, что этот шаг не останется без ответа.

Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".