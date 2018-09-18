МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Заместитель посла Израиля Керен Коэн-Гат не стала комментировать, обсуждался ли вопрос выплаты Израилем компенсации в ходе встречи в МИД РФ, куда ее вызвали в связи с инцидентом с российским самолетом Ил-20, сообщает корреспондент РИА Новости.
Заместитель посла Израиля в России Керен Коэн-Гат прибыла в МИД РФ, куда её вызвали из-за инцидента с российским #Ил-20 в Сирии. #Israel #Il-20 #Syrian_Air_Defenses #Syria @MID_RF pic.twitter.com/1TLYqa0QYH— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 18 сентября 2018 г.
Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.
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