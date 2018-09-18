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Война в Сирии
Война в Сирии

Зампосла Израиля не сказала, обсуждали ли в МИД выплату компенсации

Сюжет:
Крушение самолета Ил-20 ВКС в Сирии (64)
(обновлено: 15:49 18.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПолномочный министр, заместитель главы дипломатической миссии Израиля в России Керен Коэн-Гат у здания министерства иностранных дел РФ. 18 сентября 2018Полномочный министр, заместитель главы дипломатической миссии Израиля в России Керен Коэн-Гат у здания министерства иностранных дел РФ. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Заместитель посла Израиля Керен Коэн-Гат не стала комментировать, обсуждался ли вопрос выплаты Израилем компенсации в ходе встречи в МИД РФ, куда ее вызвали в связи с инцидентом с российским самолетом Ил-20, сообщает корреспондент РИА Новости.

Полномочный министр, заместитель главы дипломатической миссии Израиля в России Керен Коэн-Гат у здания министерства иностранных дел РФ. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зампосла Израиля в Москве прибыла в российский МИД
​"Без комментариев",- заявила она, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждался ли вопрос выплаты компенсации в ходе встречи.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Израильские истребители F-16
© AFP 2018 / Jack Guez
Израиль не считает себя ответственным за крушение российского Ил-20
В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Подробнее о крушении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Крушение самолёта Ил-20 ВКС России в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
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Война в Сирии
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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ivanovseva2018a
Самолёт сбит сирийцами. Что то на этот раз погибшие люди превратились просто в бесфамильных военнослужащих.
16:09
18.09.2018
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Иван Хохлов
Какая компенсация? Родным погибших военных надо требовать от военно-политического руководства страны ответного военного удара за смерть родных.
15:56
18.09.2018
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Andrey Minin
"Зампосла Израиля не сказала, обсуждали ли в МИД выплату компенсации..."
Какая может быть компенсация за человеческие жизни? Делаем вид, что кого-то защищаем, а себя защитить не можем. Ужас. Верхушку минобороны в полном составе - в отставку
15:50
18.09.2018
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piligrimwl
Всё на продажу
15:46
18.09.2018
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