Зампосла Израиля в Москве прибыла в российский МИД

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Заместитель посла Израиля Керен Коэн-Гат прибыла в МИД России из-за крушения российского Ил-20 в Сирии, спровоцированного действиями израильских летчиков, передает корреспондент РИА Новости.

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Ранее в МИД РФ сообщили, что "в связи со сложившейся ситуацией" израильский посол был вызван в МИД. Коэн-Гат прошла в здание, не став отвечать на вопросы прессы.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. По данным военного ведомства, машина с экипажем из 14 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата "Овернь" (Auvergne) велись пуски ракет.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, в результате чего российский Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО. По мнению российских военных, израильские средства управления авиации не могли не видеть российский самолет Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом, Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. МО РФ расценило провокационные действия Израиля как враждебные.

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