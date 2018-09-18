Зампосла Израиля в Москве прибыла в российский МИД

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Заместитель посла Израиля Керен Коэн-Гат прибыла в МИД России из-за крушения российского Ил-20 в Сирии, спровоцированного действиями израильских летчиков, передает корреспондент РИА Новости.
Заместитель посла Израиля в России Керен Коэн-Гат прибыла в МИД РФ, куда её вызвали из-за инцидента с российским #Ил-20 в Сирии. #Israel #Il-20 #Syrian_Air_Defenses #Syria @MID_RF pic.twitter.com/1TLYqa0QYH— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 18 сентября 2018 г.
Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. По данным военного ведомства, машина с экипажем из 14 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата "Овернь" (Auvergne) велись пуски ракет.
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