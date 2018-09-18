В армии Израиля утверждают, что оповестили российских коллег об авианалете

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен — РИА Новости. Израильские военные утверждают, что оповещали российских коллег об авианалете в Сирии, в ходе которого был сбит российский Ил-20, задействовав существующий механизм коммуникаций.

"Между армией обороны Израиля и российской армией есть система предотвращения конфликтных ситуаций, относительно которой существует договоренность лидеров стран и которая зарекомендовала себя много раз в течение последних нескольких лет. Эта система была использована и сегодня ночью", — говорится в заявлении.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

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