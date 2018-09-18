МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Израиль отрицает свою ответственность за крушение российского Ил-20 в Сирии, говорится в заявлении израильской армии.
Также отмечается, что Израиль скорбит в связи с крушением самолета и готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования инцидента.
Кроме того, израильские военные утверждают, что оповещали российских коллег об авианалете.
"Между армией обороны Израиля и российской армией есть система предотвращения конфликтных ситуаций, относительно которой существует договоренность лидеров стран и которая зарекомендовала себя много раз в течение последних нескольких лет. Эта система была использована и сегодня ночью", — говорится в заявлении.
Крушение Ил-20
По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.
При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Он напомнил, что Москва не раз призывала Израиль воздерживаться от ударов по Сирии, которые угрожают российским военным.