МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Израиль отрицает свою ответственность за крушение российского Ил-20 в Сирии, говорится в заявлении израильской армии.

По мнению израильской стороны, в случившемся виноваты Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла". При этом в израильской армии признали, что ВВС страны минувшей ночью бомбили сирийские военные объекты.

Также отмечается, что Израиль скорбит в связи с крушением самолета и готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования инцидента.

Кроме того, израильские военные утверждают, что оповещали российских коллег об авианалете.

"Между армией обороны Израиля и российской армией есть система предотвращения конфликтных ситуаций, относительно которой существует договоренность лидеров стран и которая зарекомендовала себя много раз в течение последних нескольких лет. Эта система была использована и сегодня ночью", — говорится в заявлении.

Крушение Ил-20

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Связь с экипажем Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.

При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Он напомнил, что Москва не раз призывала Израиль воздерживаться от ударов по Сирии, которые угрожают российским военным.