Германия намерена продолжить участие в переговорах по Идлибу

БЕРЛИН, 18 сен – РИА Новости. Германия намерена активно продолжать участие в переговорах по ситуации вокруг сирийского Идлиба, в Берлине приветствуют договоренности, достигнутые в Сочи президентами России и Турции, заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Министр добавил, что в Берлине "рады, что это понимание возникло", для этого Германия "выступала в последние недели в переговорах с турецкой и российской сторонами".
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
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