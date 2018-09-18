Германия намерена продолжить участие в переговорах по Идлибу

БЕРЛИН, 18 сен – РИА Новости. Германия намерена активно продолжать участие в переговорах по ситуации вокруг сирийского Идлиба, в Берлине приветствуют договоренности, достигнутые в Сочи президентами России и Турции, заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Это хороший сигнал. Теперь речь будет идти о том, чтобы реализовать это на практике так, как это было согласовано. Мы будем продолжать активно участвовать в переговорах", — сказал Маас, которого цитируют в рассылке МИД ФРГ.

Министр добавил, что в Берлине "рады, что это понимание возникло", для этого Германия "выступала в последние недели в переговорах с турецкой и российской сторонами".

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>