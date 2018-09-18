Россия ответит на инцидент с Ил-20 после тщательного анализа, заявили в ГД

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Инцидент со сбитым российским Ил-20 непростителен, ответ со стороны России последует после тщательной оценки и анализа, так как Москва умеет ждать и умеет отвечать сообразно тому, что произошло, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев (ЕР).

"Российский самолет Ил-20 был сбит именно тогда, когда президенты Турции и России достигли в Сочи образцовых договоренностей по стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Инцидент в Латакии непростителен — причём после дипломатического и военно-политического мастер-классов, которые преподнесли Путин и Эрдоган тем самым игрокам на международной арене, так яростно "стремящимся" к борьбе с терроризмом и к урегулированию ситуации в Сирии", — заявил Шхагошев журналистам.

Политик подчеркнул, что ответ со стороны России последует, "но после тщательной оценки и анализа". "Неадекватная реакция Израиля на случившееся — большой риск. Россия умеет ждать и умеет отвечать сообразно тому, что произошло", — заключил депутат.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>