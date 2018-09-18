Экс-посол Израиля призвал страны к продолжению координации действий в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен — РИА Новости. Экс-посол Израиля в Москве Цви Маген полагает, что Москва не будет ограничивать свободу действий Тель-Авива в Сирии из-за катастрофы Ил-20, поскольку, как и Израиль, заинтересована в преодолении кризиса.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

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"Могут сказать "мы теперь не координируемся и не дружим", но я даже не знаю, кто от этого выиграет. Невозможно присутствовать в Сирии и продвигать свои интересы, игнорируя такого игрока как Израиль, который там тоже имеет свои интересы. Россия не может этого не учитывать. Естественно, это взаимно", — сказал собеседник агентства, который занимает должность старшего научного сотрудника в тель-авивском Институте исследований национальной безопасности.

Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его сателлитов. По сообщению министерства обороны РФ, в этот раз уведомление об авиаударе поступило от израильтян по "горячей линии" менее чем за минуту до атаки — этого оказалось недостаточно, чтобы вывести Ил-20 в безопасную зону.

Маген допускает, что Россия может пойти на пересмотр "деконфликтизационных" договоренностей и ограничить свободу действий Израиля в Сирии, но сомневается, что до этого дойдет дело.

"Технически Россия может это сделать, но в этом мало резона. Израиль тоже умеет за себя постоять и решать свои боевые задачи, несмотря на противодействие. Но я не знаю, кто от этого выиграет. Очень желательно преодолеть кризисную ситуацию. По-моему, никто не будет из этого делать оперативных выводов, потому что это ни в чью пользу", — сказал он.

Подробнее об исчезновении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>