Пушков прокомментировал ситуацию со сбитым Ил-20 в Сирии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ситуация с российским Ил-20, сбитым в Сирии, непростая, ещё предстоит уточнить детали происшествия, призывать к каким-то действиям сейчас было бы преждевременно, считает председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
По его словам, Израиль в Сирии занимает странную позицию: "хочет сохранить свободу рук в Сирии и ни за что не отвечать, но рано или поздно это должно было привести к серьёзным неприятностям".
"Если это действительно ответственность Израиля — это очень серьёзная ситуация, она закономерно вытекает из произвольных действий Израиля на территории Сирии… Неограниченная военная активность она чревата такими событиями", — добавил сенатор.
В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.
Подробнее о крушении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>