Пушков прокомментировал ситуацию со сбитым Ил-20 в Сирии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ситуация с российским Ил-20, сбитым в Сирии, непростая, ещё предстоит уточнить детали происшествия, призывать к каким-то действиям сейчас было бы преждевременно, считает председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

"Тут ещё предстоит уточнить детали, они будут уточняться по закрытым каналам, в какой степени это было намеренное действие, что там считают в Тель-Авиве… Ситуация абсолютно свежея, сейчас это продумывается, сейчас призывать к каким-то действиям с учетом того, что ситуация непростая, было бы преждевременно", — сказал Пушков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, Израиль в Сирии занимает странную позицию: "хочет сохранить свободу рук в Сирии и ни за что не отвечать, но рано или поздно это должно было привести к серьёзным неприятностям".

"Если это действительно ответственность Израиля — это очень серьёзная ситуация, она закономерно вытекает из произвольных действий Израиля на территории Сирии… Неограниченная военная активность она чревата такими событиями", — добавил сенатор.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Подробнее о крушении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>