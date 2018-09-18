МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Катастрофа российского самолёта Ил-20 в Сирии из-за безответственных действий Израиля ставит под сомнение дальнейшее взаимодействие Москвы и Тель-Авива по Сирии и другим военным вопросам, его дальнейшая судьба станет понятна после официальной реакции израильской стороны по данному вопросу, заявил РИА Новости во вторник военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Эта катастрофа означает острейший военно-политический кризис между Россией и Израилем и ставит под сомнение наше дальнейшее взаимодействие по Сирии, да и другим сколь-нибудь значимым военным вопросам. Очевидно, что его дальнейшая судьба во многом зависит от официальной реакции израильской стороны", — сказал Коротченко.

Отвечая на вопрос о том, как, по его мнению, должен действовать Израиль в данной ситуации, эксперт сказал, что Тель-Авив должен принести Москве официальные извинения и выплатить компенсации.

"В отставку должны быть отправлены министр обороны и командующий ВВС Израиля. Израильское правительство должно принести официальные извинения Москве и осуществить необходимые финансовые компенсации в полном объёме", — считает он.

По мнению Коротченко, должны быть привлечены к ответственности и другие должностные лица, причастные к случившемуся, из числа военного командования Израиля.

Эксперт также отметил, что российские специалисты должны быть допущены к расследованию, которое будет проводить израильская сторона.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Подробнее о крушении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>