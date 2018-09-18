Сирийские власти планируют освободить всю территорию страны от боевиков

ДАМАСК, 18 сен — РИА Новости. Сирийские власти, комментируя соглашение о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, заявили о намерении освободить от боевиков всю территорию страны или силовыми методами, или путем заключения перемирий.
"Сирийская Арабская Республика приветствует любое соглашение, способное остановить кровопролитие в Сирии и вернуть спокойствие и безопасность на пострадавшую от терроризма землю, и подчеркивает, что продолжает борьбу с терроризмом до освобождения последнего клочка земли, будь то путём военных операций или заключением перемирий на местах", — цитирует агентство SANA источник в МИД Сирии.
Источник отметил, что данное соглашение заключено в рамках астанинского процесса и помогает сохранить суверенитет Сирии.
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