Песков прокомментировал договоренности об идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Работа по меморандуму о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации, будет вестись, в том числе, и с сирийскими коллегами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

"Что касается сирийских коллег, то с ними будет вестись работа — об этом говорил вчера и министр обороны, и президент. Что касается иранской стороны, то оценка была дана в официальном заявлении МИДа", — сказал Песков на просьбу уточнить, поступила ли реакция сирийской и иранской сторон на этот меморандум, какова она и планируются ли контакты на высшем уровне между РФ и Сирией.

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