Кремль крайне обеспокоен ситуацией со сбитым Ил-20 в Сирии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Кремль крайне обеспокоен ситуацией со сбитым российским Ил-20 в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Полная оценка произошедшего дана в заявлении министерства обороны", — сказал он.

Минобороны сообщило, что 17 сентября около 23:00 пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим Ил-20. Он находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным военного ведомства, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии. Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Провокация, враждебные действия - Конашенков о шагах Израиля, повлекших падение Ил-20

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