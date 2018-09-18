Обстрел Сирии Израилем и Францией надо обсудить в СБ ООН, считают в Совфеде

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Обстрел Сирии со стороны Израиля и Франции должен обсуждаться по линии СБ ООН, заявил РИА Новости во вторник член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Минобороны РФ сообщило, что вечером 17 сентября четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата "Овернь" (Auvergne) велись пуски ракет.

"То, что удары по территории суверенного государства не вписываются ни в какие рамки международного права, — это факт совершенно бесспорный. Думаю, что он должен обязательно стать предметом рассмотрения в соответствующих международных инстанциях, включая СБ ООН", — сказал Клинцевич.

Минобороны РФ также сообщило, что около 23.00 мск понедельника пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря — примерно в это же время ВВС Израиля атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Клинцевич выразил уверенность, что профильные ведомства России и Сирии проведут совместную проверку для выяснения причин катастрофы.