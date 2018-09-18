МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Борьба с террористами в Сирии не оправдывает действия Израиля, подставившего под удар ПВО САР российский Ил-20, требуется жесткий разговор с Тель-Авивом о причинах такого недружественного поведения, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
По его словам, главное понять, почему израильская сторона вовремя не предупредила российскую сторону и прикрывалась заходящим на посадку самолётом.
"И хотя это война, где всегда есть потери, требуется жёсткий разговор с Израилем о причинах явно недружественного поведения. Этому нет оправдания. Никакая борьба с террористами это не оправдывает", — отметил политик.
В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.
Подробнее о крушении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>