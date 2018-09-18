В Совфеде прокомментировали действия Израиля в Сирии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Борьба с террористами в Сирии не оправдывает действия Израиля, подставившего под удар ПВО САР российский Ил-20, требуется жесткий разговор с Тель-Авивом о причинах такого недружественного поведения, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

"На мой взгляд, должно быть проведено полномасштабное расследование причин этой трагедии по линии министерства обороны. Надо, чтобы этим занимались военные специалисты", — сказал Морозов.

По его словам, главное понять, почему израильская сторона вовремя не предупредила российскую сторону и прикрывалась заходящим на посадку самолётом.

"И хотя это война, где всегда есть потери, требуется жёсткий разговор с Израилем о причинах явно недружественного поведения. Этому нет оправдания. Никакая борьба с террористами это не оправдывает", — отметил политик.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.