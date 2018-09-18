В Госдуме назвали удар Израиля по Сирии актом агрессии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин (ЕР) назвал удар Израиля по Сирии "очередным актом агрессии", не исключил, что его срежиссировали США.

"Безусловно, я расцениваю удар Израиля по Сирии как очередной акт агрессии… Израиль выполняет волю США, я думаю, что США с учетом вчерашних переговоров (лидеров РФ и Турции) поняли, что их как игрока отодвигают от сирийских вопросов. Конечно же, я не исключаю, что именно они срежиссировали эти атаки", — заявил РИА Новости Швыткин.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Израильские военные отказались комментировать заявление МО РФ о налете ВВС Израиля на Сирию, во время которого пропал Ил-20.

Ил-20 (по кодификации НАТО Coot, "Лысуха") — самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, оснащенный ИК-сканером, оптическими датчиками, РЛС бокового обзора. Он считается первым в СССР самолетом разведывательного типа. Ил-20 разработан ОКБ имени Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-18Д.

Ил-20 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий в Сирии, координируя удары ВКС России, в том числе осуществляя координацию полета крылатых ракет "Калибр".

Подробнее о крушении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>