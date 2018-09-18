В Сирии продолжается поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Поисково-спасательная операция в районе крушения российского Ил-20 в Сирии продолжается, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В настоящее время поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается", — сказал он.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. По данным военного ведомства, машина с экипажем из 14 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата "Овернь" (Auvergne) велись пуски ракет.

Подробнее о крушении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>