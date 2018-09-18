Российский Ил-20 был сбит по вине Израиля, заявили в Минобороны

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия расценивает действия израильских военных в районе Латакии как враждебные, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО.

"Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — сказал Конашенков.

Подчеркивается, что пилоты F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. Тем не менее они преднамеренно пошли на провокацию.

"В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", — добавил представитель Минобороны.

Он также отметил, что Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции.

"По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", — рассказал Конашенков.

По его словам, Минобороны оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Министр обороны Сергей Шойгу обсудил эту ситуацию с израильским коллегой Авигдором Либерманом. Он подчеркнул, что "вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне". Также Шойгу напомнил, что Москва не раз призывала Израиль воздерживаться от ударов по Сирии, которые угрожают российским военным.

Спасательная операция

Ил-20 упал в 27 километрах западнее города Банияс. На месте крушения продолжается поисковая операция, в ней участвуют восемь кораблей и катеров.

На борт российских кораблей подняли фрагменты тел экипажа, личные вещи и обломки самолета.

В район крушения вышло судно проекта 11982 "Селигер". На его борту есть аппараты "Супергном" и "РТ-2500", способные погружаться на глубину до 2,5 тысячи метров, а также навигационное и гидроакустическое оборудование.

Исчезновение Ил-20

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Связь с экипажем пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

Ил-20 — самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Он хорошо зарекомендовал себя во время боевых действий в Сирии, координируя удары ВКС (в том числе полет крылатых ракет "Калибр").

Подробнее о крушении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >