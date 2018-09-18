Российский Ил-20 был сбит по вине Израиля, заявили в Минобороны

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия расценивает действия израильских военных в районе Латакии как враждебные, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — сказал Конашенков.
Подчеркивается, что пилоты F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. Тем не менее они преднамеренно пошли на провокацию.
"В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", — добавил представитель Минобороны.
"По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", — рассказал Конашенков.
По его словам, Минобороны оставляет за собой право на адекватные ответные действия.
Министр обороны Сергей Шойгу обсудил эту ситуацию с израильским коллегой Авигдором Либерманом. Он подчеркнул, что "вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне". Также Шойгу напомнил, что Москва не раз призывала Израиль воздерживаться от ударов по Сирии, которые угрожают российским военным.
Спасательная операция
На борт российских кораблей подняли фрагменты тел экипажа, личные вещи и обломки самолета.
В район крушения вышло судно проекта 11982 "Селигер". На его борту есть аппараты "Супергном" и "РТ-2500", способные погружаться на глубину до 2,5 тысячи метров, а также навигационное и гидроакустическое оборудование.
Исчезновение Ил-20
Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Связь с экипажем пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.
Ил-20 — самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Он хорошо зарекомендовал себя во время боевых действий в Сирии, координируя удары ВКС (в том числе полет крылатых ракет "Калибр").