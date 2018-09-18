В посольстве Израиля отказались комментировать инцидент с самолетом ВКС

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Посольство Израиля в России отказалось комментировать ситуацию с пропавшим у берегов Сирии российским самолётом Ил-20.

"Без комментариев", — сказал РИА Новости пресс-атташе посольства Алекс Гандлер в ответ на просьбу агентства прокомментировать инцидент с пропавшим самолетом ВКС РФ.

Ранее Израильские военные отказались прокомментировать заявление министерства обороны России о налете ВВС Израиля на Сирию, во время которого пропал российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. По данным военного ведомства, машина с экипажем из 14 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата "Овернь" (Auvergne) велись пуски ракет. Судьба находившихся на борту Ил-20 военнослужащих неизвестна.