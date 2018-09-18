В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 13 нарушения режима прекращения огня, Турция — три, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – девять, Латакия – три, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Идлиб – три", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Мазлум, провинции Дейр-Эз-Зор выдано 450 продовольственных наборов, весом 1,9 тонны.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

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