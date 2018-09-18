БЕРЛИН, 18 сен — РИА Новости. Договоренности по Идлибу, достигнутые в Сочи, должны быть реализованы, ранее с подобными соглашениями по Сирии этого не удавалось, заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Все, что помогает предотвратить гуманитарную катастрофу, хорошо. Мы выступали за это на прошлой неделе. Теперь должны быть реализованы договоренности, достигнутые в Сочи. С другими соглашениями по Сирии это сделать не удалось", — говорится в заявлении министра, опубликованном на странице МИД ФРГ в соцсети Twitter.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

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