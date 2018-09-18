Франция отрицает причастность к инциденту с самолетом ВКС в Сирии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Франции отрицают причастность к инциденту с российским самолетом Ил-20 в Сирии, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на представителя французской армии.

"Французская армия отрицает какую-либо причастность к этой атаке", — цитирует телеканал представителя.

Ранее Минобороны РФ заявило, что 17 сентября около 23.00 при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Военное ведомство отметило, что Ил-20 пропал с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия. Также Минобороны заявило, что в это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата. По данным МО РФ, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока не известна.

Подробнее об исчезновении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>