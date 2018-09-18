В МИД Ирана рассказали о важности договоренностей России и Турции по Идлибу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана приветствовало решение России и Турции по сирийскому Идлибу, назвав договоренность важным шагом в продвижении политического решения сирийского кризиса.
Он также отметил, что одной из основ внешней политики Ирана является прекращение кровопролития в регионе и освобождение его от терроризма.
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>