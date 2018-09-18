В МИД Ирана рассказали о важности договоренностей России и Турции по Идлибу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана приветствовало решение России и Турции по сирийскому Идлибу, назвав договоренность важным шагом в продвижении политического решения сирийского кризиса.

"Встреча глав России и Турции и объявление достигнутой договоренности относительно обстоятельств решения вопроса Идлиба в Сирии является важным и принципиальным шагом в очистке от остатков террористов в Сирии, что может оказать должное содействие в урегулировании сирийского вопроса, помочь процессу установления мира в Сирии и положить конец существованию террористических группировок в этой стране", — говорится в сообщении официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

Он также отметил, что одной из основ внешней политики Ирана является прекращение кровопролития в регионе и освобождение его от терроризма.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

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