МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Командование российской базы в сирийской провинции Хмеймим вечером 17 сентября потеряло связь с экипажем самолета Ил-20 Воздушно-космических сил России, об этом сообщило министерство обороны РФ.

"Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что Ил-20 исчез с радаров в процессе налета четырех израильских самолетов F-16 на сирийскую провинцию Латакия. В этот момент российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства также зафиксировали запуск ракет с фрегата ВМС Франции "Овернь" (Auvergne), который дислоцирован в этом районе, добавили в оборонном ведомстве.

Согласно данным Минобороны, на борту Ил-20 находились 14 человек, на данный момент их судьба остается неизвестна.

Командованием российской авиабазы Хмеймим была организована поисково-спасательная операция.

Израильские военные отказались комментировать заявление министерства обороны России о налете ВВС Израиля на Сирию, во время которого пропал российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту.

"Мы не комментируем сообщения из-за рубежа", — сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы армии обороны Израиля после консультации с руководством.

Удар израильских ВВС по Сирии

Ранее в понедельник источник в органах безопасности сообщил РИА Новости, что сирийскими ПВО была отражена ракетная атака в городе Латакия. Источник при этом указал, что обстрел был осуществлен с моря, часть ракет были сбиты до подлета к целям.

По сведениям источника, под обстрел попали заводы по производству бытовой химии и алюминия, а также электростанция в Сакубии.

Собеседник агентства отметил, что нападение осуществляли с моря.

По данным корреспондента РИА Новости, в Латакии были слышны взрывы, также, предположительно, в небе над городом были видны ракеты систем противовоздушной обороны.

Инциденты с участием Израиля

В конце июля израильские ВВС сбили самолет Су-22 сирийской армии, пилот погиб. Власти Израиля утверждали, что бомбардировщик нарушил воздушное пространство в районе Голанских высот, а неоднократные попытки связаться с бортом не увенчались успехом.

Сирийские военные, в свою очередь, настаивали на том, что самолет выполнял боевое задание против террористов исключительно в своем воздушном пространстве и не пересекал границу.

Израильские военные знали, что самолет, который они перехватывали, принадлежит ВВС Сирии, а не ВКС России, заявил журналистам официальный представитель армии Йонатан Конрикус.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>