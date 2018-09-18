Израиль отказался комментировать пропажу российского Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен — РИА Новости. Израильские военные отказались комментировать заявление министерства обороны России о налете ВВС Израиля на Сирию, во время которого пропал российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту.

"Мы не комментируем сообщения из-за рубежа", — сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы армии обороны Израиля, взяв перед этим паузу для консультации с начальством.

Ранее Минобороны РФ заявило, что 17 сентября около 23.00 при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Военное ведомство отметило, что Ил-20 пропал с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия. Также Минобороны заявило, что в это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата. По данным МО РФ, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока не известна.

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