Сирийские ПВО отразили ракетную атаку по Латакии со стороны моря

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Источник в сирийских органах безопасности сообщил РИА Новости об отражении ракетной атаки системами противовоздушной обороны Сирии в городе Латакия.

По сведениям источника, под обстрел попали заводы по производству бытовой химии и алюминия, а также электростанция в Сакубии.

Собеседник агентства отметил, что нападение осуществляли с моря.

По данным корреспондента РИА Новости, в Латакии были слышны взрывы, также, предположительно, в небе над городом были видны ракеты систем противовоздушной обороны.

По предварительным данным, ранения в результате ракетного обстрела получили семь человек, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмад Казем.

"Семеро раненых, по нашим данным, на данный момент уже в больнице Тишрин. Ракета упала на реке Такани и в районе Заказкания", — сказал Казем.

Ракетные удары по Сирии

Ранее сообщалось, что сирийские войска отразили ракетную атаку Военно-воздушных сил Израиля по окрестностям международного аэропорта Дамаска.

Израильская армия отказалось комментировать сообщения о своей причастности к удару.

По данным сирийского военного источника, в столице Сирии прогремели несколько взрывов. В результате сбиты несколько ракет. Собеседник агентства также сообщил, что пострадавших и погибших, по предварительной информации, нет, бомбы нанесли лишь материальный ущерб.

Израильское вмешательство в сирийский конфликт

Ранее Израиль неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии.

В частности, второго августа израильские военные атаковали "несколько" вооруженных террористов в приграничном районе Сирии. Инцидент произошел на юге контролируемой Сирией части Голанских высот, где ранее действовала террористическая организация "Исламское государство"*.

Так, в сентябре этого года израильские силы нанесли атаковали цели по районе Вади аль-Уюн. Как сообщил агентству САНА источник, были атакованы сирийские военные объекты в Тартусе и Хаме. В результате ударов погиб один человек, еще четверо были ранены.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако какие-либо вооруженные столкновения случались редко. Ситуация изменилась после начала в стране гражданской войны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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